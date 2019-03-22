Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker-Panpa Tanzim Satış Mağazası Açıldı

Kayseri Şeker-Panpa Tanzim Satış Mağazası Açıldı

1 saat önce

Kayseri'de tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine, Kayseri Şeker tarafından üretilen şeker ve tarımsal ürünlerin tüketiciye birinci elden satışına Tanzim satış mağazası aracılığı ile başlandı.

Kayseri Şeker-Panpa Tanzim Satış Mağazası Açıldı, System.String[]
Kayseri'de tüketicilerden gelen yoğun talep üzerine, Kayseri Şeker tarafından üretilen şeker ve tarımsal ürünlerin tüketiciye birinci elden satışına Tanzim satış mağazası aracılığı ile başlandı.

Kayseri Şeker-Panpa Tanzim satış mağazasında, Kayseri Şeker Fabrikasının 1 kilodan 50 kiloya kadar paket ve torbadaki şeker ürünleri ile Kayseri Şeker'e bağlı iştiraklerden olan Pan-Pazarlama şirketi tarafından üreticiden alınan veya sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan, ürünlerden çerezlik ve tohumluk Kabak çekirdeği, ay çekirdeği, Nohut, mercimek, fasulye ve Kayseri Şeker serasında üretimi yapılan seramis Domatesi, İncesu çiftliğinde elde edilen süt gibi temel gıda maddelerinin perakende olarak halka satışının yapılacağı belirtildi.

Osman Kavuncu Caddesi üzerinde Kayseri şeker Fabrikası Tarım market binası yanında perakende satışlara başlayan Panpa tanzim satış mağazası açılışına; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Panpa Şirketi yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay açılış konuşmasında, PanpaTanzim satış mağazasının sembolik bir mağaza olduğunu belirterek tüketicin talebi halinde başka yerlere de açılabileceğini belirtti.

Başkan Akay; "Bu tanzim satış mağazası Panpa şirketi adına satış yapacaktır. Burada özellikle Kayseri Şeker'in ve şirketlerinin üretmiş olduğu ürünlerin vatandaşa doğrudan satışının sağlanması amaçlanmaktadır" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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