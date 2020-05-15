Kayseri Şeker, satın aldığı Turhal Şeker Fabrikasının ikinci taksidini ödedi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2018 yılında yapılan ihaleyle Turhal Şeker Fabrikasını satın alan Kayseri Şeker, 569 milyon lira olan satış tutarının ikinci taksidi olan 99 milyon 575 bin lirayı ödedi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ikinci taksidi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hesabına aktararak, devletin kasasına katkı sağlamanın sevinci ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu günün kendileri için mutlu bir gün olduğunu belirten Akay, şunları kaydetti:

"Turhal Şeker Fabrikasının peşinattan sonra ikinci taksidi olan 99 milyon 575 bin lirayı bugün itibarıyla ödedik. Kayseri Şeker olarak devletimizin hazinesine böylesi sıkıntılı günlerde katkı sağlama başarısını gösterdik. Bu gerçekten gurur verici bir durum. Biz bu ödemeyle Turhal Şeker Fabrikasının bedelinin üçte ikisini tamamlamış olduk. Bundan sonra 100'er milyon liralık 2 taksidimiz kaldı. 2022 yılında ödememiz sonra erecek."

Kayseri Şeker'in, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de hiçbir aksaklığa yer vermeden çalışmalarına devam ettiğini belirten Akay, bu ödemenin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti.