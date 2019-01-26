Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker, 'Şekerin Geleceği' Çalıştayında

Kayseri Şeker, 'Şekerin Geleceği' Çalıştayında

12 dakika önce

Tarım Orman Bakanlığı Şeker Dairesi tarafından şeker pancarı sektörünün yıllık istişare toplantısı ve sektörün geleceğini yakından ilgilendiren bir çalıştay düzenlendi.

Kayseri Şeker, 'Şekerin Geleceği' Çalıştayında, System.String[]
Tarım Orman Bakanlığı Şeker Dairesi tarafından şeker pancarı sektörünün yıllık istişare toplantısı ve sektörün geleceğini yakından ilgilendiren bir çalıştay düzenlendi.

Tarım Orman Bakanlığı Şeker Dairesi organizasyonu ile 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük 'Şekerin Geleceği' Çalıştayına Kayseri Pancar Kooperatifini temsilen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikasını temsilen Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu ile Kayseri Merkez Bölge Müdürü Mesut Karabulut katıldılar.

Çalıştayda Kayseri Şeker adına Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez sunum yaptı. Canıtez sunumunda, Kayseri Şeker'in sektörün geleceğine ışık tutacak önerileri ve Kayseri Şeker tarafından şeker pancarı tarımını geliştirecek uygulamalara yer verdi.

Çalıştaydan, özelleştirme sonrası sektörde yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması konusunda önemli kararlar alması bekleniyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Kayseri, Güncel
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