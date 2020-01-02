Kayseri Şeker tarihinde bir ilk; Afrika'ya küp şeker ihraç ediliyor - Son Dakika

Türk Şeker Sanayinde rol model olarak görülen, kurumsal yapısı, başarı grafiği ve özelleştirme noktasındaki örnek çalışmalarıyla birçok kuruluşa rehberlik eden Kayseri Şeker, şeker ithalatının gündemde olduğu şu günlerde Nijer Cumhuriyeti'ne küp şeker ihracatı yaparak, kendi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.



Tüm çalışmalarını şeffaflık ilkesi doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı kamuoyuyla sürekli olarak paylaşan Kayseri Şeker, bu anlayışının bir sonucu olarak, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden iş birliği teklifleri almaya başladı. Bugüne kadar şeker ihtiyacının büyük kısmını Avrupa'dan temin eden Afrika ülkelerinden Nijer, Türkiye'deki başarısından etkilendiği Kayseri Şeker'den ilk etapta 240 tonluk küp şeker alımı yaptı.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Afrika'daki ülkelerin Kayseri Şeker'i tercih etmesinin çok değerli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bu anlayış çerçevesinde, sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bugün Kayseri Şeker açısından çok önemli bir adım atılmış oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Akay, Kayseri'den yola çıkan şekerin, yaklaşık 40 günlük deniz ve 1000 kilometrelik bir kara yolculuğunun ardından Nijer'e ulaşacağını ifade ederek, "Türkiye'de şeker ithalatının gündem oluşturduğu bu günlerde, Kayseri Şeker'in böyle bir iş yapıyor olması aslında çok anlamlı ve değerli. Kayseri Şeker olarak, Afrika'daki Nijer ülkesine ilk kez küp şeker ihracatı yapmaya başladık. Aslında Nijer'in ne kadar uzakta olduğunu halkımız belki hemen hatırlayamayabilir, ona bir vurgu yapmamız gerekirse, Kayseri'den yola çıkan şekerlerimiz, 40 günlük gemi seyahatinin ardından Afrika'daki Benin Limanına inecek ve oradan da 1000 kilometrelik bir kara yolculuğu ile orta Afrika'daki Nijer'e ulaşmış olacak. Bu sayede Afrika'ya 240 ton şeker ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Nijer daha önce şeker ihtiyacını Avrupa ülkelerinden temin ediyormuş, tabii araştırmalarının sonucunda bizi keşfetmişler ve başarılı gördükleri Kayseri Şeker'e böyle bir teklifle geldiler. Arkadaşlarımız da onların istedikleri özellikte üretim yaparak, ilk küp şeker ihracatımızı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Başta da ifade ettiğim gibi, şeker ithalatının gündem oluşturduğu Türkiye'de, böyle bir ihracatı şirketimizin başarıyor olması, bizler ve ülkemiz adına çok önemli husus. Türkiye'de şu anda ihraç kayıtlı şeker maalesef yok ve bu sadece Kayseri Şeker'de mevcut. Biz bu özelliğimizi de geliştirerek korumak durumundayız. Çünkü ülkemizde buna ihtiyaç var. Afrika'daki ülkeler eğer bizi tercih ediyorlarsa, elbette bunun bir anlamı vardır. Biz de bu anlayış çerçevesinde sadece yurt içi ihtiyacı karşılamak noktasında değil, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapma arzusunda ve niyetindeyiz. Bunu başaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alanda önemli bir adım atılmış oluyor. Toz şeker olarak bugüne kadar ihracatlar çok yapıldı ama küp şeker olarak ilk defa ihracat gerçekleşmiş oluyor. İnşallah devamı gelir diye ümit ediyorum" dedi.



"Kayseri Şeker'in rol model olması, yurt dışı kamuoyunun dikkatini çekiyor",



Bir kooperatif kuruluşu olarak, yaptıkları tüm çalışmaları kamuoyu ile sık sık paylaştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Akay, açıklamasına şöyle devam etti:



"Biz bir kooperatif ve bir çiftçi kuruluşu olarak her türlü faaliyetimizi, kamuoyuna açık bir şekilde icra ediyor, paylaşıyor ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu çerçevede yaptığımız bütün icraatları ve faaliyetleri kamuoyu ile devamlı paylaşıyoruz, tabii Kayseri Şeker'in rol model olmasıyla sadece yurt içi kamuoyu ilgilenmiyor, yurt dışı kamuoyu da ilgileniyor ve yakından takip ediyor. Bu doğrultuda Kayseri Şeker'e çeşitli iş birliği teklifleri de geliyor. Bu arada iş, sadece küp şekerle sınırlı değil. Diğer konularda da bizimle ilgili haberler yayınlandıkça, Avrupa'dan olsun, dünyanın başka ülkelerinden olsun hemen çeşitli tepkiler alıyor ve ilgi görüyoruz. Birçok ülke ve kuruluş bizimle iş birliği yapmak istiyor. Bu durum Kayseri Şeker'de bugün gelinen noktanın, ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesidir. Buna ülkemiz açısından da, dünyanın az gelişmiş ülkeleri açısından da ihtiyaç var. Bu çerçevede bizlere çeşitli yatırım teklifleri de geliyor. Allah devletimize de şirketimize de zeval vermesin, güç kuvvet versin inşallah, biz güçlü olduğumuz sürece, gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında sektörümüz ile ilgili önemli işleri başaracağımıza inanıyorum." - KAYSERİ