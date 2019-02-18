Kayseri Şeker, Turhal İçin Tse Belgelerini Almaya Başladı

Türk Standartları Enstitüsü Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra 2018 yılında Özelleştirme sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası için de gerekli olan TSE Belgelerini almaya başladı.

Türk Standartları Enstitüsü Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra 2018 yılında Özelleştirme sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası için de gerekli olan TSE Belgelerini almaya başladı.



Kayseri Şeker, kısa süre içerisinde Turhal Şeker Fabrikasında Kalite Yönetim Belgelendirme çalışmaları kapsamında TS 861 Ürün Uygunluk Belgesi ile TSE ISO EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almış olup diğer belgelerin alınması için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Galibiyet Sevincini Yaşadı

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek