Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker, Turhal İçin Tse Belgelerini Almaya Başladı

Kayseri Şeker, Turhal İçin Tse Belgelerini Almaya Başladı

55 dakika önce

Türk Standartları Enstitüsü Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra 2018 yılında Özelleştirme sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası için de gerekli olan TSE Belgelerini almaya başladı.

Kayseri Şeker, Turhal İçin Tse Belgelerini Almaya Başladı, System.String[]
Türk Standartları Enstitüsü Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Kayseri Şeker, Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarından sonra 2018 yılında Özelleştirme sonucunda bünyesine kattığı Turhal Şeker Fabrikası için de gerekli olan TSE Belgelerini almaya başladı.

Kayseri Şeker, kısa süre içerisinde Turhal Şeker Fabrikasında Kalite Yönetim Belgelendirme çalışmaları kapsamında TS 861 Ürün Uygunluk Belgesi ile TSE ISO EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almış olup diğer belgelerin alınması için de çalışmaların başlatıldığı belirtildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:27 Kaynak: İHA

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