Son Dakika Haberleri: Kayseri Şeker, Turhal Şeker Çiftçisinin Pancar Bedellerini Ödedi

Kayseri Şeker, Turhal Şeker Çiftçisinin Pancar Bedellerini Ödedi

41 dakika önce

2018 yılında Kayseri Şeker'in bünyesine üçüncü fabrika olarak geçen Turhal Şeker fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin pancar bedelleri ödendi.

Kayseri Şeker, Turhal Şeker Çiftçisinin Pancar Bedellerini Ödedi, System.String[]
2018 yılında Kayseri Şeker'in bünyesine üçüncü fabrika olarak geçen Turhal Şeker fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin pancar bedelleri ödendi.

Pancar bedellerinin ödemesi, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yükselile Denizbank Genel Müdürü yardımcısı Burak Koçak'ın da katılımıyla yapıldı. Pancar bedellerinin iki ay öncesinden alınmasından dolayı çiftçiler arasında bayram havası yaşandı.

Pancar bedellerinin ödenmesi esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Özelleştirmenin yüz akı Turhal Şeker Fabrikasında, 82 Günlük 85'inci Kampanya Döneminde 9 bölge 191 köy 411 grupta 5 bin 635 pancar çiftçisinden, teslim alınan 601 bin ton pancardan 90 bin ton şeker elde edildiğini belirtti.

Başkan Akay, Türk Şeker tarafından 2018-2019 kampanya dönemi için 235 TL/ton olarak fiyatı belirlenmesine rağmen, kendilerinin 245 TL/ton ödeme yaptıklarını belirtti.

Turhal Şeker Fabrikasına bağlı Sivas merkez, Sivas Yıldızeli, Tokat Merkez, Turhal, Niksar, Pazar, Zile, Çamlıbel bölgelerinde Bölge Hizmet binalarında anlaşmalı banka personeli tarafından yapılırken, Artova Bölgesinde Denizbank şubesi olmadığı için ödemeler Denizbank'a ait mobil banka tırı aracılığıyla gerçekleştirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

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