Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödedi - Son Dakika
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Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödedi

08.06.2022 22:08
Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödedi

Kayseri Şeker'in, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödemesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Şeker'in, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödemesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası'nın şeker ambarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 8 Haziran 2018'de Turhal Şeker Fabrikası'nı Kayseri Şeker adına teslim aldıklarını söyledi.

Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödediklerini belirten Akay, "Bizim için oldukça anlamlı ve mutlu bir gündür. 2011 yılında batmış, bitmiş durumdaki Kayseri Şeker'i düzlüğe çıkardıktan sonra büyük hamle yapmamız, büyümek gerekiyordu. Bu fırsat 2018 yılında önümüze çıktı. Yapılan özelleştirmede şeker sektöründe şeker fabrikası alan tek kuruluş olma başarısını gösterdik. Türkiye'nin 1934 yılında kurulan 4. fabrikasını, Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyemize kattık." dedi.

Özelleştirme ihale bedeli ve finansman giderleriyle 850 milyon lira giderin yanında 4 yılda 110 milyon lira yenileme yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatan Akay, "2018'den itibaren 3 yıl şeker sektörünün durumundan dolayı sıkıntılar yaşadık ama son 6 ayda Turhal Şeker'i bünyemize katmanın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu daha iyi anladık. Bizden önceki 4 yılda toplam 358 bin ton olan şeker üretimini son 4 yılda 40 bin ton artırarak toplamda 398 bin tona çıkardık." diye konuştu.

Törende AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Turhal Şeker Fabrikası'nın tapu belgesini Akay'a teslim etti.

Törene AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileri ile çiftçi ve fabrika çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Kayseri, Turhal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri Şeker, Turhal Şeker Fabrikası'nın son taksitini ödedi - Son Dakika

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