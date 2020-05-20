KAYSERİ Şekercilerde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Şekercilerde bayram yoğunluğu

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı öncesi şekercilerde yoğunluk yaşandı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün evlerinden çıkan vatandaşlar, Cami Kebir Mahallesindeki şekercilere akın etti. Ramazan Bayramı öncesi, şekercilerde yoğunluk yaşandı. Şeker satışı yapan Yavuz Çarşıbaşı, "Cumhurbaşkanımız Ramazan Bayramını da kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının olacağını söyledi. Ancak, bayram geleneğini evinde ailesi ile yaşamak isteyen vatandaşlar yarım kilo da olsa evlerine şeker alıyorlar. Geçtiğimiz yılla kıyaslanmayacak şekilde satışlarımızda düşüş var. Bu da koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden kaynaklıdır. Her şeye rağmen vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren şeker, lokum, kolonya ve kahve alışverişini yapmak için geliyorlar. Maskesi müşteri almamız söz konusu değil. Sosyal mesafeye şekilde alışveriş imkanı sunuyoruz. Bu yıl yurt dışından kaynaklı olan ham madde nedeniyle şeker fiyatlarımızda yüzde 10 artış söz konusu oldu" dedi.