Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Kayseri Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

1 saat önce

Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, Demirspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Kayseri Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması, System.String[]

Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, Demirspor maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.


Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet sezonu 2. haftasında oynadıkları ve 1-1 biten Demirspor maçı sonrasında açıklama yapan Halil İbrahim Öztürk, gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.


Halil İbrahim Öztürk açıklamasında "Bu ligde şampiyon olmayı düşünüyorum. Gerçekten bunu söylüyorum. Tecrübeli veya çok para alan sporcularla değil. Benim sporcularımın tamamı yol parasıyla gelen sporcular. Genç sporcularla yoluma devam edeceğim" dedi.


Maçın hakemi Ahmet Pakırcı'yı da eleştiren Halil İbrahim Öztürk, "Ahmet hocam tecrübeli bir hakem ama sanki profesyonel maç yönetiyor. Demirspor, maçı olduğu kadar rölantiye almaya çalıştı. Hakem de buna alet oldu. Biz antrenmanlıyız. Çabuk oynamak istiyoruz. Ama hakem buna müsaade etmedi. Hakem, pozisyonlara yakın olmalı ve oyunu çabuk oynatmalı" diye konuştu.


Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Topu çerçeve içerisine atmakta sıkıntı yaşadık. Bir çok pozisyonumuz var. Gol olarak değerlendiremedik. Ama ben sporcularıma inanıyorum. Daha o havayı yakalayamadık. Bekleyin 15 gün içerisinde Şekerspor'un daha iyi futbol oynadığını göreceğiz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, İbrahim Öztürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı Fikret Orman'dan başkanlık için dönüş sinyali Galatasaray maçında İstiklal Marşı'nı okuyan Kruse: Ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 12:22:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Antrenörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]