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Kayseri Şekerspor'da liderlik sevinci

6 saat önce

U16 Ligi A Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor, bugün oynadığı maçta rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri Şekerspor'da liderlik sevinci, System.String[]

U16 Ligi A Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor, bugün oynadığı maçta rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.


Erkilet Stadında oynadığı maçta haftaya lider giren rakibi Kocasinan Şimşekspor'u İlkay Karakoç ve Arda Özdemir'in golleri ile 2-0 mağlup eden Kayseri Şekerspor puanını 13 yaparak liderlik koltuğunu rakibinden devraldı.


Geride kalan 5 hafta sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar namağlup yoluna devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar ligin 6.haftasında 20 Kasım 2019 Çarşamba günü Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada Argıncık Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.


Kayseri Şekerspor U16 takımı Argıncık Esnafspor, maçını kazanması halinde A Grubunu lider olarak tamamlayacak. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
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