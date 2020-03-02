Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı - Son Dakika

Kayseri'de, 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayseri Şekerspor güreşçileri 2 madalya aldı.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kayseri Şekerspor güreşçisi Yusuf Yazıcı, 63 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, 68 kiloda Emir Ömer Bozbağ ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, güreş sporunun gelişimi ve özellikle genç sporcuların Türk güreşine kazandırılması için çalıştıklarını belitti.

Akay, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki sporcularımız hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil noktasında önemli dereceler elde ederek, göğsümüzü kabartmaktadırlar. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzumuzu güçlendiriyor. İnşallah bu başarıların devam etmesi için onların gayretleri yanında, biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız."