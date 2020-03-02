Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı - Son Dakika

Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı

6 saat önce

Kayseri'de, 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayseri Şekerspor güreşçileri 2 madalya aldı.

Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı, System.String[]

Kayseri'de, 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na katılan Kayseri Şekerspor güreşçileri 2 madalya aldı.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kayseri Şekerspor güreşçisi Yusuf Yazıcı, 63 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, 68 kiloda Emir Ömer Bozbağ ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada başarı elde eden sporcuları tebrik eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, güreş sporunun gelişimi ve özellikle genç sporcuların Türk güreşine kazandırılması için çalıştıklarını belitti.

Akay, şunları kaydetti:

"Takımımızdaki sporcularımız hem kulübümüzü hem de şehrimizi temsil noktasında önemli dereceler elde ederek, göğsümüzü kabartmaktadırlar. Gençlerimizin bu başarıları bizim güreşe olan ilgimizi daha fazla artırıyor ve güreşe heves duyan gençlerimize katkı sağlama arzumuzu güçlendiriyor. İnşallah bu başarıların devam etmesi için onların gayretleri yanında, biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız."

Kayseri Şekerspor, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı
ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek Yunan askerleri bu sefer de gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Şekerspor, güreş şampiyonasından 2 madalya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]