Kayseri Şekerspor; Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında üçüncü oldu

Ankara'da yapılan Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında toplamda 5 madalya alarak minderden ayrılan Kayseri Şekerspor takımı üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Güreş'te yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken Kayseri Şekerspor, son olarak Ankara'da yapılan Serbest Stil 2. Lig müsabakalarında 3 altın,1 gümüş ve 1 bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldu. Kayseri Şekerspor sporcularından Mustafa Şahin 74 kiloda, Abdülkadir Çebi 97 kiloda, Ali Nail Aslan ise 125 kiloda altın madalya kazandı. Cengizhan Topçu 61 kiloda ikinci olurken, Erdem Kethuda ise 86 kiloda üçüncü oldu. Bu sonuçların ardından Kayseri Şekerspor takım halinde üçüncü oldu. - KAYSERİ