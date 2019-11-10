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Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

8 saat önce

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, "Kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Tecrübe edinmeliyiz" dedi.

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması, System.String[]

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, "Kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Tecrübe edinmeliyiz" dedi.


Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Şekerspor ligin 8.haftasında oynadığı maçta lider Develispor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı mağlubiyetle kapattı. Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk yaptığı açıklamada, "Bugün kazanabileceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Müsabakanın başında yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. 45+1 yediğimiz golle ilk devreyi 1-0 kapattık. İkinci yarıda beraberliği arayan taraf olurken 90+4 uzatmalarında yediğimiz penaltı golüyle sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldık. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Dahada iyi olabilirdik. Tecrübe edinmeliyiz. Maçı yöneten hakemleri kutluyorum. İyi maç yönettiler. Ayrıca Develispor teknik ekibini, sporcularını tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, İbrahim Öztürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
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