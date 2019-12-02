Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması
Son Dakika Spor Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması - Son Dakika Spor

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, dün oynadığı maçta Esen Makina Belsinspor'a 4-1 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, dün oynadığı maçta Esen Makina Belsinspor'a 4-1 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.


Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Müsabakayı kaybetsek de vefalı, cefakar sporcularımı güç olarak görüyorum. Duygularımızı aktarmaktan onur duyuyorum. Beni bilen bilir. Çok büyük hayallerim var. Asla hayallerimden vazgeçmeyeceğim. Sevginin rengi zor günlerde zor şartlarda belli olur. İşte bugünde bunun kanıtıydı. Zor hava şartlarında titreyen, ayaklar üşüyen vücut zorunlu yapılan oyuncu değişikliği. Ben gençleri sadece beklentileri karşıladıklarında sevmem. Onların düştüklerinde uzanacak el, güçleri kalmadığında yaslanacak omuz, her şey siyah beyaza dönerken ben tek renk olurum. İşte geçici olanlar, kalıcı olanlar arasındaki farkı oluşturanlar da budur. Gençlerle kurulan gönül bağlılığım asla bitmeyecek. Taşıma suyuyla inşa edilen hiçbir şeyin var oluşunu sürdürülemeyeceğini bildiğim için özümüze, gençlere değer vermeye devam edeceğim. İyi gün dostundan daha çok genç yürek dostuyum. Nice anıyı, başarıyı paylaşacak günlerimiz olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, İbrahim Öztürk, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu pastırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü: Daha iyi
Merih Demiral'ın forma giymemesi Juventus taraftarının tepkisini çekmeye devam ediyor Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı Milli futbolcu Ozan Kabak, Kicker dergisinde haftanın 11'inde yer aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 15:29:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Halil İbrahim Öztürk Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]