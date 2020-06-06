Kayseri Şekerspor toplanıyor - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor, önümüzdeki hafta bir araya gelerek çalışmalara başlayacak.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Şekerspor liglerine verilen aranın ardından yeniden toplanıyor. Antrenörü Yusuf Çakıcı ve Kemal severcan nezaretinde önümüzdeki hafta içi tesislerde bir araya gelecek olan Yeşil-Beyazlılar çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Yeşil-Beyazlılar koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz'da başlayacak olan müsabakalar öncesi antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürmesi bekleniyor.

Ligle oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kayseri Şekerspor topladığı 39 puanla 7.sırada yer alıyor. Yeşil-Beyazlılar ligde kalan son 4 haftada Kayseri Gençlerbirliği, Esen Makina Belsinspor, Kayseri Yolspor ve Kocasinan Şimşekspor takımları ile karşı karşıya gelecek.

(İHA)