Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

19.03.2022 11:37
Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli büyümesi için ekiplerin ağaçları budadığını bildirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli büyümesi için ekiplerin ağaçları budadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, parklarda, cadde ve sokaklarda budanan ağaçların daha iyi gelişim sağladığını belirtti.

Palancıoğlu, "Budadığımız dalları dönüştürerek doğaya kazandırıyoruz. Budanan dallardan elde ettiğimiz kompostu ekiplerimiz, çim, çiçek, fidan ve ağaç dikiminde kullandıkları toprağa karıştırıyor. Sürdürülebilir çevre anlayışı ile doğal gübre kullanmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Kayseri Şekerspor Güreş Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15-18 Mart tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'ndaki şampiyonada 51 ilden 38 takımın katıldığı müsabakada 550 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada Kayseri Şekerspor, 91 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Kayseri Şekerspor Güreş Takımı adına mindere çıkan 63 kiloda Azat Sarıyar ve 67 kiloda Onur Yurtata Türkiye şampiyonu olurken, 60 kiloda Barış Erbek ve Kemal Sevgili ikinci, 87 kiloda Erdem Kethüda ise üçüncülük elde etti.

Talas'a 14 milyon 806 bin liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas ilçesinde raylı sistem ikinci etap inşaatı kapsamında 24,3 kilometre uzunluğunda 14 milyon 806 bin liralık altyapı yatırımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi tarafından yapımına devam edilen Talas 2. etap raylı sistem çalışmaları kapsamında KASKİ tarafından da ilçede mevcut altyapı daha da güçlü hale getiriliyor.

Hulusi Akar Bulvarı'ndan başlayarak Talas Mevlana Mahallesi'ni içine alan bölgede bir süre önce başlatılan ve toplam maliyeti 14 milyon 806 bin lira olan proje dahilinde 24,3 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı imalatı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kayseri'den kısa kısa

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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