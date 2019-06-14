Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede
Son Dakika Spor Haber

Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede

1 saat önce

U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe grubunda Aksaray Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede, System.String[]
U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe grubunda Aksaray Grubunda mücadele eden Kayseri Şekerspor oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Aksaray'da oynanan U16 Türkiye Şampiyonası ilk maçında Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Yeşil-Beyazlılar ikinci maçında ise dün Ankara Ostimspor'u 3-1 mağlup etti. Kayseri Şekerspor U16 takımı bugün maç yapmadan geçecek ve Büyükşehir Belediye Meskispor ile Ankara Ostimspor maçının sonucu bekleyecek.

Ankara Ostimspor, Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'u yenmesi halinde 3 takımda 3 puana ulaşacak ve penaltı atışları finalisti belirleyecek. Mersin ekibi Büyükşehir Belediye Meskispor'un kazanması veya beraberlik alması sonucu finale yükselecek - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:07 Kaynak: İHA
Mersin, Aksaray, Türkiye, Kayseri Şekerspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sırp model Tanja Djukic, Türk sevgilisinden dayak yediğini iddia ederek şikayetçi oldu ABD'li Rahip Brunson: Tanrı 2009'da beni Türkiye'yi bekleyen zorluklar konusunda uyarmıştı Haluk Levent, AHBAP başkanlığını kabul etmeyen isimleri açıkladı! Türkiye, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şekerspor U16 takımı beklemede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]