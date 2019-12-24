Kayseri Şekerspor'un genç oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kayseri Şekerspor'un genç oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kayseri Şekerspor'un kanserden hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç futbolcusu Hasan Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Şekerspor'un genç oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kayseri Şekerspor'un kanserden hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç futbolcusu Hasan Dinçer, son yolculuğuna uğurlandı.


Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gören ve Kayseri Şekerspor kulübünde U17 liginde sağ ve sol açık oyuncusu olan 19 yaşındaki Hasan Dinçer, kan kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. 6 yıldır amatör futbol oynayan Dinçer'in tabutunun üzerine Kayserispor ve Kayseri Şekerspor'da kendisine ait olan formaları koyuldu.


Genç futbolcunun cenazesi kulüp arkadaşları ve yakınlarının katıldığı Hunat Cami'de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gesi mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Hasan Dinçer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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