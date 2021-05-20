Kayseri Şekerspor yeni sezonu açtı

Pandemi nedeniyle çalışmalarına uzun bir süre ara veren Kayseri Şekerspor, altyapı takımları ile birlikte antrenmanlarına başladı. Kendi tesislerinde sezonun ilk çalışmasını pandemi kurallarına uyarak gerçekleştiren altyapı takımları yeni sezona hazırlanıyor.

Amatör futbol liglerinin geçtiğimiz sezon oynanmaması nedeniyle uzun süre çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Kayseri Şekerspor, alt yapı takımlarında sezonun ilk antrenmanını pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdi. Kendi tesislerinde topbaşı yapan ekipte 2005, 2006, 2007, 2010 ve 2011 doğumlu sporcular sahaya çıktı. Antrenörler Kemal Severcan ve Yusuf Çakıcı nezaretinde gruplar halinde yapılan antrenmanların yeni sezon öncesine kadar devam edecek. - KAYSERİ