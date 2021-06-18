Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu - Son Dakika

Kayseri Serbest Bölge'de covid-19 aşı merkezi kuruldu.

Genel Müdür Mustafa Leba; Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile serbest bölge firmalarına ve çalışanlarına hizmet vermek için KAY-SER A.Ş. Konferans Salonu'nda Covid-19 aşılama merkezinin kurulduğunu söyledi.

Covid aşı vurulmak isteyen çalışanlar, aşı merkezine gelerek aşılarını oluyor. - KAYSERİ