Kayseri Silahlı Saldırıdan 25 Gün Sonra Şehit Olan Polis İçin Tören

Silahlı saldırıdan 25 gün sonra şehit olan polis için törenKayseri'de, kimlik kontrolü yapılmak istenen Mustafa Develi'nin (38) av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı (49) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde...

Silahlı saldırıdan 25 gün sonra şehit olan polis için tören



Kayseri'de, kimlik kontrolü yapılmak istenen Mustafa Develi'nin (38) av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı (49) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehit Odabaşı'nın çocukları, uzun süre gözyaşı döktü.



Olay, 5 Şubat'ta saat 23.30 sıralarında, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye görevi yaparken, hareketlerinden şüphelendikleri Mustafa Develi'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kaçmaya başlayan Develi'yi, polis memurları takip etti. Kovalamaca sırasında Develi, montunun içinde gizlediği av tüfeğini çıkarıp, peşinden gelen polislere ateş etti. Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Odabaşı, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 3 çocuk babası, polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybederek, şehit oldu.



ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ



Şehit İlhan Odabaşı'nın cenazesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morgundan alınarak, helallik için Melikgazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada yapılan duanın ardından Odabaşı'nın cenazesi, törenin düzenleneceği İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene şehidin eşi Dilek, çocukları Ahmet Kağan (18), Yasemin (14) Odabaşı ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hünel, Asayiş Şube Daire Başkanı Levent Tuncel, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Kurmay Albay Hüseyin Bekmezci, şehidin çalışma arkadaşları ve çok sayıda katıldı. Şehidin küçük oğlu Özgür Odabaşı (5) ise törene getirilmedi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit polisin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehidin en büyük çocuğu Ahmet Kağan, annesinin başına omzunu koyarak, gözyaşı döktü. Kızı Yasemin ise tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.



VALİ GÜNAYDIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ



Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, 5 Şubat günü uğradığı saldırı sonucu yaralanan ve daha sonra şehit olan kardeşimize rahmet diliyorum. Ülkemiz çeşitli zamanlarda saldırı ve ihanete uğramış; ancak İlhan Odabaşı gibi kardeşlerimizin cesaretli çalışması ile bu saldırılara ihanetler bertaraf edilmiştir. Biz devlet olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaktır. Bu konuda ailesine söz verdim dedi.



Okunan duanın ardından şehit İlhan Odabaşı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak, cenaze namazı için Hunat Camii'ne götürüldü. Şehit Odabaşı, Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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