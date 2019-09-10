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Kayseri-sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı

57 dakika önce

Sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktıKayseri'de Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde arkadaşı ile tartışan öğrenci, pencereye çıkıp, atlamaya kalkınca panik yaşandı.

Sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı

Kayseri'de Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde arkadaşı ile tartışan öğrenci, pencereye çıkıp, atlamaya kalkınca panik yaşandı. Polis ve sağlık ekipleri okula sevk edilirken, öğrenciyi arkadaşları tuttu.

Merkez Kocasinan ilçesindeki Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi E.E. adlı kız, sınıfta arkadaşı ile tartıştı. E.E., daha sonra 3'üncü kattaki sınıfta pencereye çıkıp, atlamaya kalkınca panik yaşandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri okula sevk edildi. Pencerenin kenarında duran E.E.'yi, arkadaşları ve öğretmeni son anda tutarak içeriye çekti.

Gelen polis ekipleri, okulda inceleme yaptı.

Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç da okula gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Kılıç, Öğrenciler arasında bir tartışma olmuş. Arkadaşına kızmış ve anlık gelişen bir şey yapmış. Camdan atlamak için bir teşebbüsünde bulunmuş ama o sırada arkadaşları müdahale etmiş dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri-sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı

Anadolu Lisesi, Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:04 Kaynak: DHA
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