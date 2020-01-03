Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta nakliyeciler eylem yaptı - Son Dakika

Kayseri, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta nakliyeciler, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto amacıyla yolu kapatmak istedi.

Kayseri Nakliyeciler Sitesi'nde toplanan bir grup nakliyeci, yeterli park alanları bulunmaması, zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunların giderilmesini istedi.

Osman Kavuncu Bulvarı'na kadar yürüyen gruptan bazıları, kamyon ve tırla Kayseri- Ankara kara yolunu kapatmaya çalıştı. Polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.

Bu arada, nakliyecilerin sorunlarını dinlemek için eylemin yapıldığı yere gelen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Nakliyecilerin problemlerini çözmek için önümüzdeki hafta içi Bakan beyden randevu talep edeceğim. Seçeceğiniz bir heyetle problemleri yazılı hale getirelim ve Bakan beye takdim edelim. 'Nakliyeciler sıkıntı çekiyor, bunu çözmemiz gerekiyor' diyelim. Bu işi üstümüze aldığımız zaman inşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı siyasi parti temsilcileri de nakliyecilerin sorunlarını ilgili yerlere ileteceklerini söyledi.

Niğde

Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisinde bir araya gelen yaklaşık 100 nakliyeci, kontak kapattı.

Basın açıklaması yapan kamyoncular, anahtarları yere bırakarak tepkilerini gösterdi. Kamyon garajına kadar konvoy halinde ilerleyen nakliyeciler, olaysız dağıldı.

Sivas

Sivas'ta, Erzincan kara yolunda toplanan kamyoncular adına konuşan Sivas Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Ömer Yıldız, Türkiye'de nakliyecilerin başlattığı protestoya destek verdiklerini dile getirdi.

Dijital takograf uygulaması kapsamında önceden hazırlık yapılması gerektiğini belirten Yıldız, "Nakliyeci esnafı olarak bu işe dur demek istedik. Uygulamanın alt yapısının hazırlanması gerekiyordu. Kanunlar çerçevesinde protestomuzu yaptık. Sesimizin ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yozgat

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Nakliyeciler Kooperatifine kayıtlı 500 kamyoncu, araçlarıyla Yozgat-Sivas kara yolunu trafiğe kapattı.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, dijital takograf ve e-Fatura uygulamasının iptal edilmesini istediklerini anlattı.

Açıklamanın ardından emniyet güçleri, eylemcilere müdahale ederek yolu trafiğe açtı.