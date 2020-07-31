Kayseri, Sivas ve Niğde'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika

Kayseri, Sivas ve Niğde'de, kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelik oldu.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, özel araçlarıyla Kayseri Devlet Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Hastaneye başvuran acemi kasaplardan bazıları ayakta tedavi edildi.

Sivas

Sivas'ta kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.

Yaralanan yaklaşık 100 "acemi kasaptan" bazıları ayakta tedavi edildi.

Niğde

Niğde'de de bayram namazının ardından kurbanlarını kesenlerden 19 kişi yaralanadı.

Hafif yaralanan vatandaşlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi.