Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta konut satışları - Son Dakika

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre azaldı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Kayseri'de mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,34 azalış gösterdi. Bir önceki aya göre ise yüzde 10,44 artarak 1047 oldu.

Kayseri'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 72,59, ilk satışların payı ise yüzde 27,41 oldu.

Sivas'ta mayıs ayında 412 konut satıldı. Geçen yılın mayıs ayında 530 konutun satıldığı kentte toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 59,47, ilk satışların payı ise yüzde 40,53 oldu.

Yozgat'ta mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına (220 konut) göre yüzde 4,55 azalırken, bir önceki aya göre ise yüzde 32,91 artarak 210 oldu.

Yozgat'taki toplam konut satışlarının 127'sini ikinci el, 83'ünü ise ilk satışlar oluşturuyor.