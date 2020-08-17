Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta, temmuz ayında konut satışında artış yaşandı - Son Dakika

Kayseri'de 2020 Temmuz ayında 4 bin 630 konut, Sivas'ta 1652, Yozgat'ta ise 774 konut satıldı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Kayseri'de 2020 Temmuz ayında 4 bin 630 konut satıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı göre yüzde 122,92 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 13,56 oranında artış yaşandı.

Sivas'ta 2020 Temmuz ayında 1652 konutun satışı yapıldı. Sivas'ta 2020 Temmuz ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 115,1, bir önceki aya göre ise yüzde 7,9 arttı.

Yozgat'ta da 2020 Temmuz ayında 774 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,15 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 3,61 arttı.

Yapı ruhsatı verilen binalar

Ayrıca Kayseri' de yapı ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 1 milyon 7 bin 557 metrekare iken bunun yüzde 65,1'i konut, yüzde 14,7'si konut dışı ve yüzde 20,2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Sivas'ta yapı ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 197 bin 072 metrekare iken bunun yüzde 61,1'i konut, yüzde 21,7'si konut dışı ve yüzde 17,2'si ise ortak kullanım alanı oldu.

Yozgat' ta yapı ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında yapıların toplam yüzölçümü 317 bin 162 metrekare iken bunun yüzde 68,7'si konut, yüzde 14,1'i konut dışı ve yüzde 17,2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.