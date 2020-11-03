Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'e kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Kayseri, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın beklenen sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas

çevreleri ile Yozgat ve Nevşehir'in doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu illerde metrekareye ortalama 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.