Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret - Son Dakika

Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, başlayan 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası nedeniyle başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ederek, başlayan 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası nedeniyle başarı ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın ilk üyelerinden bir tanesi olmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, güzel temennilerde bulunan SMMM Odası Başkanı ve yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret
Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret
Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret

Yönetim Kurulu, Hüseyin Akay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri SMM Odası'ndan Başkan Akay'a ziyaret - Son Dakika

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