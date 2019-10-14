Son Dakika Haberleri: Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: "Vergide ayrımcılık kabul edilemez"
Son Dakika Güncel Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: 'Vergide ayrımcılık kabul edilemez'

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya: "Vergide ayrımcılık kabul edilemez"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılarak, bazı avukatlık faaliyetlerindeki KDV oranlarında indirime gidilmesi ile ilgili bilgi veren Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası...

Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya:

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılarak, bazı avukatlık faaliyetlerindeki KDV oranlarında indirime gidilmesi ile ilgili bilgi veren Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, "Vergide ayrımcılık kabul edilemez" dedi.


KDV oranlarının makul bir orana düşürülmesi gerektiğini söyleyen Ali Yedikaya, "Cumhurbaşkanlığı Kararı ile vergilendirmede adalet ve eşitlik ilkesi bozulmuştur. Serbest meslek erbapları yüzde 18 oranında KDV öderken bazı avukatlık faaliyetlerinde bu oranın düşürülmesi vergi sistemini bozmaktadır. Tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV uygulanabilir makul bir orana düşürülmelidir." dedi.


Kararın meslek mensupları başta olmak üzere tüm serbest meslek erbapları tarafından, bir meslek grubuna yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendirildiğini söyleyen Yedikaya, "Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur. Günlük ekonomik ve politik gelişmelere göre vergi uygulamalarına gidilmesi vergi sisteminin ve vergilendirmede adaletin temel ilkelerinin bozulmasına, vergiye gönüllü uyumun ortadan kalkmasına sebebiyet verir. Eğitim ve sağlık ile ilgili daha önce yapılan düzenleme tarafımızca olumlu bulunmuş ve bunun serbest meslek faaliyetlerinin tamamına uygulanması talep edilmiştir. Yüksek KDV oranı sorunun çözülmesi gerektiği konusunda hemen hemen tüm serbest meslek erbapları hemfikirdir. Dolayısıyla bir düzenleme yapılacaksa bu düzenlemenin tüm serbest meslek faaliyetlerine yönelik olması gereği açıktır. Talebimiz ve beklentimiz, tüm serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranının uygulanabilir makul seviyeye indirilmesi ve tahsilat esasına bağlanarak, ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır" dedi.


Ali Yedikaya, Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilmesi isteyerek sözlerini şu şekilde bitirdi:


"Ticaretin sınırının olmadığı ekonomik süreçte meslek mensuplarının yabancı meslektaşları ile rekabet edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı tanınması önemlidir. 5682 sayılı yasanın 14.maddenin A fıkrasına yapılacak bir ek madde bu sorunu çözecektir." - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:09 Kaynak: İHA
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