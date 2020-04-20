Kayseri SMMMO Başkanı Yedikaya,

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Yedikaya, Cumhurbaşkanı'nın izniyle Hazine ve Maliye Bakanlığının firmaları mücbir sebep kapsamına aldığını, beyanname ve bildirimler ile ödemelerin 6 ay ertelendiğini duyurdu.



Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Ali Yedikaya tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de etkili olduğunu ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep Kapsamına alınan grupları şu şekilde açıkladı:



1- Perakende Ticaret ve alışveriş merkezleri



2- Demir Çelik ve Metal Sanayi



3- Otomotiv



4- Lojistik ulaşım



5- Sinema ve tiyatro faaliyetleri



6- Konaklama



7- Yiyecek ve içecek hizmetleri



8- Tekstil ve Konfeksiyon faaliyetleri



9- Etkinlik ve organizasyon sektörleri



Yedikaya, "Bu belirlenen sektörlerde, hem doğrudan etkilenenler eksik, hem de dolaylı etkilenenler kapsama alınmamıştır. Mali müşavir ve Avukat şahıs mükelleflerini kapsama alıp, bu mükelleflerin ortaklıklarını ve kurdukları şirketleri kapsama almamıştır" ifadesinde bulunarak, şu bilgilendirmeleri yaptı:



"Mimar ve mühendis şahıs gelir vergisi mükellefi kapsama alınıp, kurumlar vergisi mükellefiyeti olan, Mimar ve mühendis şirketleri kapsam dışındadır.



Yukarıda sayılan sektörlerdeki firmaların perakende ticaret yapanlar mücbir sebep kapsamında iken, toptan ticaret yapan firmalar maalesef kapsam dışındadır.



Yine internetten yayın yapan ve yeni kablo TV ruhsatı alan TV'lerde kapsam dışı tutulmuştur. Teknoparkların müdürlükleri, teknoparkları kapatmasına rağmen, evden hizmet vermeye çalışan firmalarda mücbir sebep dışındadır. Diş medikal malzemesi satışı yapan firmalar, diş hastaneleri kapalı olmasına rağmen kapsamda değildir.



İnşaat sektörü durmuş olmasına rağmen, inşaat malzemesi üreten imalatçılar kapsam dışındadır. Mobilya imalatı yapanlar mücbir sebepten faydalanırken, Mobilya malzemelerinin kutusunu ve ambalajlarını üretenler kapsam dışındadır.



Kafeler kahvehaneler ve lokantalar kapalı iken bunlara %100 ürün satan firmalar kapsamın dışındadır. Bunlar tespit ettiklerimiz Dolayısıyla Bu süreçten her sektör zincirleme olarak kimi çok, kimi az, Kimi de daha çok etkilenmiştir.



Parça parça yapılan ertelemeler hem meslektaşlarımız hem de mükelleflerin kafasını ciddi manada karıştırmıştır. Bir gün yapılacak bir erteleme sokağa çıkma yasakları nın uygulandığı bu dönemde zorunlu bir hal almıştır. Bakanlık çok acil olarak tüm beyanname bildirim ve ödemeleri Temmuz ayına ertelemelidir." - KAYSERİ