Son Dakika Haberleri: Kayseri Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı

Kayseri Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı

37 dakika önce

Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındıKAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20), hastanede tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı

KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20), hastanede tedaviye alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Kanal Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Hatun Çağlışek ve kızı Duru Çağlışek, akşam saatlerinde evde komşuları tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tedaviye alınan Hatun Çağlışek ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:30 Kaynak: DHA

Kocasinan, Merkez, Kayseri, Anne, Güncel
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