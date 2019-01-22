Kayseri Sobadan Zehirlenen Anne ve Kızı Tedaviye Alındı
37 dakika önce
Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındıKAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20), hastanede tedaviye alındı.
Sobadan zehirlenen anne ve kızı tedaviye alındı
KAYSERİ'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatun Çağlışek (63) ve kızı Duru Çağlışek (20), hastanede tedaviye alındı. Merkez Kocasinan
ilçesi Sahabiye Mahallesi, Kanal Caddesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Hatun Çağlışek ve kızı Duru Çağlışek, akşam saatlerinde evde komşuları tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, anne ve kıza ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan anne ve kızının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tedaviye alınan Hatun Çağlışek ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:30 Kaynak: DHA
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