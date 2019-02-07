Son Dakika Haberleri: Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'ten Noter Uyarısı

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'ten Noter Uyarısı

34 dakika önce

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'ten Noter Uyarısı, System.String[]
Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sıfır ve ikinci el araçta, satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık sadece noterler tarafından yapılmaya başlandı. Yeni uygulamaya göre, araç ruhsatlarında muayene belgesi yer almayacak. Sürücülerin TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporunu yanında taşıması zorunlu oldu. Düzenleme ile vatandaş, 117 lira ruhsat ve 14.5 lira posta masrafı da ödemeyecek.Tüm trafik tescil işlemleri için artık vatandaşlar önce notere gidecek. Plaka basım işlemleri de noterdeki evrakların tamamlanmasının ardından Şoförler ve Otomobilciler Odasına müracaat edilerek plaka alma işlemlerini gerçekleştirecek.

Kayseri Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Ali Ateş, yeni uygulama ile ilgili vatandaşları uyararak, işlemlerin noter aracılığı ile yapıldığını söyledi. Ateş, "Plaka basım işi yine odamız tarafından yapılıyor ancak evrak teslimi ve ödeme işlemleri noterde yapılıyor. Vatandaşlar öncelikle noterde işlemlerini yaptırdıktan sonra odamıza başvuruda bulunacak. Bir çok vatandaş bu durumdan habersiz kaldığı için önce odamıza geliyor. Artık önce notere sonra odamıza gelmeliler"dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ali Ateş, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş'ten Noter Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]