Son Dakika Haberleri: Kayseri Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu

Kayseri Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu

41 dakika önce

Son trafik denetimini yılbaşı gecesi yaparak emekli olduKayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle trafik denetimi yaptı.

Kayseri Son Trafik Denetimini Yılbaşı Gecesi Yaparak Emekli Oldu, System.String[]
Son trafik denetimini yılbaşı gecesi yaparak emekli oldu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı nedeniyle trafik denetimi yaptı. Kayseri'de 26 yıldır Trafik Şube Müdürlüğünde görev yapan 35 yıllık polis memuru Mahmut Özşanlı (55) yeni yılın dakikalarında son kez trafik denetim yaparak emekliye ayrıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 50 noktada bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, evrak ve alkol kontrolü yaptı. Cumhuriyet Meydanından yapılan denetimlerde görev alan 35 yıllık polis memuru Gaziantep'li Mahmut Özşanlı, Vali Sehmus Günaydın'ın tarafından verilen plaketin ardından görev alanına dönerek son kez mesai yaptı. Durduğu araçta trafik kontrolü yapan Özşanlı yaptığı açıklamada " 35 yıllık polis meslek hayatım bugün emeklilik ile sona erdi. Yılbaşı gününde emekli olmak çok güzel. Belki şu an Kayseri'nin en mutlu insanı benim. Bu sözleri en içten dileklerimle söylüyorum. Valimiz, emekli olmam nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Valimize, Emniyet Müdürüme ve sıralı amirlerime teşekkür ederim. Şimdi gel diye çağırsalar yine görevimin başına giderim. " dedi. Vatandaşların alkışları arasında son denetimini yapan emekli trafik polisi Mahmut Özşanlı, son görevinin ardından mesai arkadaşlarına sarılarak polislik hayatına veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

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