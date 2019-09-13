Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül: "Sahte primle emekli olanların aylığı...

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, paravan şirketler aracılığı ile yapılan sigortaların sonuçları ile ilgili bilgiler verdi.



Paravan şirketler aracılığıyla sahte bildirimlerle yapılan sigortalılıklar iptali konusunda açıklama yapan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, bu yolla devletin dolandırıldığını ve bu paraların vatandaşın cebinden çıktığını belirtti.



Kamuoyunda 'çalışıyor olarak gösterilme olarak' da bilinen sahte sigorta bildirimleri hakkında bilgi veren Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Paravan şirketler kurularak vatandaşlarımızdan sigorta primleri tahsil edilmekte ve bildirimleri bu şirketler üzerinden yapılmaktadır. Yapılan bildirimler için Kurumumuza herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi sigortalı olarak gösterilen bu kişilerin emekli olmaları durumunda devletimizce ödenen emekli aylığı ve bu kişilere yapılan sağlık yardımı hazineden karşılanmaktadır. Bu yolla devletimiz dolandırılmakta sahte sigortalı bildirilen kişilerden alınan ödemelerle de vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sistemlerimizde erken uyarı mekanizmaları kurulmuş olup bu sahte bildirimler çok sıkı bir biçimde takip edilmekte ve anında denetim yoluyla tedbir alınmaktadır." dedi.



Denetim sonucu yapılan işlemler hakkında da bilgi veren Hasgül, "Denetim sonucu sahte sigortalılık tespit edilirse sahte sigortalılık yapılan kişilerin sahte sigortalılık yapılan dönemdeki sigortalılıkları iptal edilmekte ve emekli aylıkları kesilmektedir. Bu kişilere yersiz ödenen tüm emekli aylıkları yasal faizi ile birlikte tahsil cihetine girilmektedir .Aynı şekilde sahte sigortalılık ile yararlanılan sağlık yardımları da yine yasal faizi ile geri alınmaktadır" ifadelerinde bulundu.



Hacı Ali Hasgül, sahte sigortalılığı sadece paravan şirket üzerinden yapılan sigortalılıkla sınırlandırılması gerektiğini söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Kendini sigortalı bildiren vatandaşımızın sahte sigortalı bildirimi yapıldığı döneme ait sigorta primleri işveren tarafından yatırılırsa dahi borçlar kanunu ve sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş akdi oluşmayacağı için tespit edilen sahte sigortalılık süreleri iptal edilmektedir. Vatandaşlarımız 'ben parasını ödedim.İşverende bu dönemlerdeki sigorta parasını ödemiş.O halde benim sigortam geçerlidir.' gibi bir kanıya kapılmak da ancak bu tamamen kanuna aykırı bir işlemdir.Emekli aylığı bağlanmış olsa dahi daha sonraki yapılan teftiş ve denetimlerde bu durum ortaya çıkarsa yine emekli aylığı kesilmekte ve ödenen emekli aylıkları yasal faizi ile tahsil edilmektedir."



Emeklilikte gün sayısı eksik bulunan vatandaşların isteğe bağlı sigorta olmasını öneren Hacı Ali Hasgül, "Emeklilik için prim gün eksiği olan vatandaşlarımız e-devlet üzerinden veya kuruma şahsen başvurarak şahsen başvuramıyorsa isteğe bağlı sigortalılık formunu doldurarak posta yoluyla da başvurarak isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Kanunen en güzel yol budur. İleride telafisi imkansız durumlara meydan vermemek için vatandaşlarımız isteğe bağlı sigortalılık üzerinde düşünmeli" dedi. - KAYSERİ