Kayseri Spor Adamları Derneği 20 spor adamına vefa plaketi verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Spor Adamları Derneği 20 spor adamına vefa plaketi verecek - Son Dakika

Kayseri Spor Adamları Derneği 20 spor adamına vefa plaketi verecek

6 saat önce

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, 20 spor adamına vefa plaketi ve onur belgesi vereceklerini söyledi.

Kayseri Spor Adamları Derneği 20 spor adamına vefa plaketi verecek, System.String[]

Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan, 20 spor adamına vefa plaketi ve onur belgesi vereceklerini söyledi.

Severcan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda 6 yıldır vefa gecesi düzenlediklerini belirtti.

Bu yıl gecenin 7'ncisini düzenleyeceklerinin altını çizen Severcan, "Vefa gecemizde bir araya gelmiş olmanın mutluluğu içerisinde birbiriyle kucaklaşıp hasret giderecekler." diye konuştu.

Severcan, bu etkinliği imkanlar çerçevesinde her yıl yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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