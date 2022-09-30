Kayseri'de "Sporda Vefa Gecesi" düzenlendi

Kayseri Spor Adamları Derneğince "Sporda Vefa Gecesi" düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde 8'incisi gerçekleştirilen programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Kayseri Spor Adamları Derneği Başkanı Halil Severcan ve davetliler katıldı.

Törende kentte sporun her alanında hizmet veren 20 kişiye plaket ve onur belgesi takdim edildi.

Severcan, yaptığı konuşmada, sporda dostluğun ve kardeşliğin önemli olduğunu söyledi.

Sahada rakipleriyle oldukça çekişmeli mücadele verseler de dışarıda kol kola gezdiklerini anlatan Severcan, şunları kaydetti:

"Hepiniz benim için birbirinizden değerlisiniz. Biz bugüne kadar 130 plaket verdik. Burada 'Bu plaketi hepiniz adına alıyorsunuz.' dedik. Mümkün olduğu kadar toplumun tamamına ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız birlik ve beraberlik içinde tüm spor kamuoyunu bir araya toplayabilmek. Bu törenin 8'incisini düzenliyoruz. Şehrimizde spora hizmet etmiş kişileri bir araya getiriyoruz. Geçmişi ilan edip eski dostlukları bir arada paylaşıyoruz. Tazeliyoruz."

Tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.