Kayseri sucuğu ramazan sofralarını süslüyor - Son Dakika

KAYSERİ'nin en önemli lezzetlerinden biri olan sucuk, ramazan ayında iftar sofraları süslüyor. Esnaf Fatih Şimşek, "Normal zamanda sucuk bir yeniyorsa ramazan ayında bizde 2 defa yenir" dedi.

Kayseri'de, sığırın pastırma için seçilen kısımlarının dışında kalan etler, baharatlanarak kıyma haline getiriliyor. Daha sonra bağırsakların içine doldurulan kıyma, fırınlarda pişirilip soğumaya bırakıldıktan sonra sucuk haline geliyor. Kentin en önemli lezzetlerinden biri olan sucuk, geçmişten bugüne ününü koruyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin de övgüyle bahsettiği Kayseri sucuğu, uzun yıllardan bu yana ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.

'SUCUĞUMUZ RAMAZAN SOFRALARINI ZENGİNLEŞTİRİR'

Esnaf Fatih Şimşek, Kayseri sucuğunun en büyük özelliğinin dana etinden yapılıp, içerisinde sarımsak ve baharat bulunması olduğunu söyledi. Ramazan ayında sucuğun daha fazla tüketildiğini söyleyen Şimşek, "Normal zamanda sucuk bir yeniyorsa ramazan ayında bizde 2 defa yenir. Özellikle ramazanda Kayseri sucuğumuz ve sucuk içimiz sofraları hem zenginleştirir hem de sofralarımızın olmazsa olmazlarındandır. Sucuğun kilosu 47 liradan başlayıp, 80 liraya kadar çıkabiliyor. Ramazanda rağbet biraz daha fazla oluyor. Bu da bizim işlerimizin daha hareketlenmesine neden oluyor" diye konuştu.