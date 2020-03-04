Kayseri sulama havuzunda boğulan liseli enes, toprağa verildi - Son Dakika
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Kayseri sulama havuzunda boğulan liseli enes, toprağa verildi

7 saat önce

Sulama havuzunda boğulan liseli Enes, toprağa verildiKAYSERİ'de sulama havuzunda boğulan lise öğrencisi Enes Şahin (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sulama havuzunda boğulan liseli Enes, toprağa verildi

KAYSERİ'de sulama havuzunda boğulan lise öğrencisi Enes Şahin (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Paşapınarı Sulama Havuzu'nda meydana geldi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Enes Şahin, arkadaşları ile birlikte yüzdüğü havuzda, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları aramayla Şahin'in cansız bedenini bulup, sudan çıkardı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan Enes Şahin'in cenazesi, Hunat Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Şahin'in babası Murat ve annesi Elif Şahin ile diğer yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Enes Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayseri sulama havuzunda boğulan liseli enes, toprağa verildi

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:24 Kaynak: DHA
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