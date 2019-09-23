Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi'nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme Mehmet Özet Ligi'nin ilk galibiyetini Trend Gayrimenkul aldı.


Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme açılış maçında Trend Gayrimenkul ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta Trend Gayrimenkul 3 puanı 3 golle aldı.


Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Recep Güneş xx, Erkan Kırçıl xx


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Adem Şener xx, İsmail Yılmaz xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Mevlüt Padak x, (Hüseyin Can Taş x dk 27), Ömer Bozkuş xx, Mehmet Kindik xx, Buğra Kaya xx, Mehmet Ali Öncü xx (Muhammed Ayçiçek x dk 60), Halis Barbaros xx, Fatih Ülker xx


Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir x, Hasan Emre Göktaş x, İbrahim Şanlı Türk x, Yaşar Çam x, Mehmet Doğru x, Ahmet Can Topaloğlu x, Tunahan Harmancı x, Mesut Türkaslan x (Hüseyin Barış Temizyürek x dk 55), Ramazan Aksoy xx, Batuhan Kaya xx, Barış Mert Düğenci x


Goller: Fatih Ülker dk 40, Hüseyin Barbaros dk 47, Ömer Bozkuş dk 70 (Trend Gayrimenkulspor) Ramazan Aksoy dk 18, Batuhan Kaya dk 58 (pen) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Hüseyin Can, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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