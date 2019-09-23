Kayseri Süper Amatör Küme 1. Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında oynanan maçta Kocasinan Şimşekspor ile Buğdaylıspor karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı
Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha
Hakemler: Ahmet Ulu ** Kemal Hattatioğlu **Serkan Yıldırım
Buğdaylıspor : İsmail Atalay *** Mahmut Alan ** Hamdican Yıldırım ** Ubeydullah Gün *** Furkan Doğan *** Osman Karapınar *** Zekeriya Aydın ** Mehmet Pamuklu ** Ali Rıza Sancak ***Kubilay Çeçen ***Muhammet Ali Uzunoğlu **
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş** Tugay Oflazoğlu *** Atakan Kökkaya*** Erdi Kaynar ** A.Kadir Baykaldı ** Ümit Ergüner ** Furkan Aslan ** Emircan Yıldırım **Kürşat Cengiz ** Kadir E. Üçal ** Halil Aladağ **
Goller: Dk. 88 Ali Rıza Sancak ( Buğdaylıspor), Dk. 52 Emircan Yıldırım (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı Kart : Dk. 89 Ubeydullah Gün ( Buğdaylıspor)
Kaçan Penaltı : Dk. 20 Ümit Ergüner (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ