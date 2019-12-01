Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta
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Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında zirve mücadelesi veren Trend Gayrimenkulspor, alt sıralarda yer alan Özvatan Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 11.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 11.haftasında zirve mücadelesi veren Trend Gayrimenkulspor, alt sıralarda yer alan Özvatan Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. İki takımda ligin 11.haftasını 1'er puanla kapattılar.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Mehmet Koç xx, Deniz Apaçık xx


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara xx, Fatih Ülker xx, Halis Barbaros x, (Dk.46 Mehmet Ali Tanrıkulu x), Hüseyin Can Taş xx, Şeyh İsmail Orhan xx, Mehmet Kındık x (Dk.80 Alpaslan İnce x), Buğra Kara xx, Muharrem Emre Tokgöz xx, İsmail Yılmaz x, (Dk.60 Muhammet Akçiçek x), Adem Şener xx, Mehmet Ali Öncü xx


Özvatan Gençlikspor: Yasin Tunç xx, Kemal Erdem xx, (Dk.85 Seyfettin x), Emre Alkınoğlu xx, İlker Karakaya x, Hakan Yıldız x, Engin Kaya xx, Mesut Dalkıran x, (Dk.70 Ali Yakışıklı x), Yasin Zan xx, Kerem Yıldırım xx, Onur Musa Savran xx, Emre Özcan xx


Goller: Emre Alkınoğlu dk 9 (kendi kalesine) (Trend Gayrimenkulspor),Yasin Zan Dk.20 (Özvatan Gençlikspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Özvatan, Kayseri, Gömeç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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