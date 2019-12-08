Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Esen Makina Belsinspor, ligin 12.haftasında oynadığı karşılaşmada Buğdaylıspor'u 5-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık Stadı


Hakemler: Mehmet Yeniay xx, Furkan Ulu xx, Ömer Hürcan Yücel xx


Esen Makina Belsinspor: Ali Özkan xxx, Vedat Daşçı xxx, (Dk.81 Gökhan Boyraz x), Tarık Türker Mutlu xxx, Furkan Hançer xxx, Tolga Cansu xxx, Hasan Yazgan xxx, (Dk.75 Şenol Büyükçekiç xx), Mücahit Baykaldı xxx, (Dk.81 Berkay Kara x), Mehmet Yaman xxx, Mehmet Akpınar xxx, Harun Çetin xxx, Turgut Yetük xxx


Buğdaylıspor: Mehmet Atalay x, Mehmet Dikmen x, Zekeriya Aydın x, (Dk.48 Vedat x), Furkan Doğan x, Mahmut Alan x, Yakup Yalçınkaya x, İbrahim Çalış x, İbrahim Bayram x, (Dk.78 Aşkın Okur x), Ali Rıza Sancak x, (Dk.80 Sami İnkayası x), Eray Kilaborucu x, Kubilay Çeçen x


Goller: Mehmet Akpınar Dk.42-85, Harun Çetin Dk.66-70-78 (Esen Makina Belsinspor)


Kaçan Penaltı: Mehmet Yaman Dk.66 (Esen Makina Belsinspor) - KAYSERİ

Ali Özkan, Kayseri, Yeniay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
VakıfBank dünya üçüncüsü oldu! Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! Napoli-Genk maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 14:37:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 12.Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]