Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında lig sonuncusu Demirspor ile karşılaşan Talas Anayurtspor, sahadan 6-0 gibi net bir galibiyet ile ayrılarak ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında lig sonuncusu Demirspor ile karşılaşan Talas Anayurtspor, sahadan 6-0 gibi net bir galibiyet ile ayrılarak ligde kalma yolunda yeniden umutlandı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam xx, Ömer Hürcan Yücel xx, Deniz Apaçık xx


Talas Anayurtspor: Osman Duran xxx Kayhan Yılmaz xxx, Önal Baykal xxx ( Dk. 60 Umut Delice x), Ahmet Sürmeli xxx, Yaşar Alak xxx, Erhan Vurdem xxx, Mustafa Ekinci xxx, Saffet Yıldız xxx, Cengiz Eşme xxx, Semihcan Gül xxx (Dk. 80 Abdulkasım Sain x), Emrecan Tepedaş xxx (Dk. 75 Süleyman Koç x)


Demirspor: Kazım Altuntaş x, Muhammed Hökelekli x, Emircan Koçar x, Sefa Akkaya x, Musa Örüş x, Furkan Taha Kınacı x, Ebubekir Sain x (Dk. 46 Alican Koçer x), Batuhan Duran x, Sadık Arslan x (Dk. 80 Şenol Burul x), Alper Durdu x, Furkan Erdoğan x


Goller: Musa Örüş (K.K) Dk. 2, Cengiz Eşme Dk. 18, Önal Baykal Dk. 40 ve 50, Semihcan Gül Dk. 79, Umut Delice Dk. 90 ( Talas Anayurtspor) - KAYSERİ

Kayseri, Delice, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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