Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor-Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme 13. hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de ilk yarının son haftasında oynanan Trend Gayrımenkulspor- Hacılar Erciyesspor maçı 2-2 eşitlikle sonuçlar takımlar haftayı 1 puan ile kapattı.


Stat: Erkiler 2 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Turan Çelik xx, Mehmet Koç xx


Trend Gayrımenkul: Ebubekir Kara xx, Muharrem Emre Tokgöz xx (Dk. 63 İsmail Yılmaz x), Hüseyin Can Taş x (Dk. 63 Mehmet Ali Öncü xx), Şeyh İsmail Orhan xx, Mehmet Ali Tanrkulu xx, Fatih Ülker xx, Alparslan İnce xx, Muhammed Akçiçek xx, Mehmet Kındık xx, Halis Barbaros xx, Adem Şener xxx


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu xx, Uğur Özdemir xx Yusuf Karaboğa xx Hüsamettin Sünger xx, Abubekir Beydilli xx, Mehmet Gençoğlu xx, Murat Mağara xx ( Dk. 83 Ahmet Dalcı x), Burak Türkmen xx, Süleyman Yasa xx ( Dk. 88 Batuhan Murat Çobanoğlu x), Kasım Alıcı xx, Ahmet Emin Ayata xxx ( Dk. 63 Samet Kaan Karaca x)


Goller: Adem Şener Dk. 59, Mehmet Ali Öncü Dk. 82 (pen) ( Trend Gayrimenkul ), Ahmet Emin Ayata Dk. 23, Kasım Alıcı Dk. 62 (pen) ( Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ

Adem Şener, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:47 Kaynak: İHA
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