Kayseri Süper Amatör Küme 14.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor, ligin ikinci yarısının ilk maçta Kayseri Yolspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Silviu Lung: Romanya'da Atatürk gibi bir liderimiz olmadı