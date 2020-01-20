Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;



Trend Gayrimenkulspor 1-3 Develispor



Talas Anayurtspor 1-6 Hacılar Erciyesspor



Kayseri Demirspor 4-2 Buğdaylıspor



Özvatan Gençlikspor 2-4 Kayseri Şekerspor



Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor



Kayseri Yolspor 0-2 Kayseri Gençlerbirliği



Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ