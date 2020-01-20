Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı - Son Dakika Spor

Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kayseri Süper Amatör Küme 16.hafta tamamlandı, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanan 16.hafta karşılaşmaları ile tamamlandı. Lider Esen Makina Belsinspor hükmen kazandığı haftada Develispor, Hacılar Erciyesspor ve Kayseri Gençlerbirliği zirve takibini sürdürdü. Önemli maçların oynadığı haftada sürpriz sonuçlar çıktı. İşte haftanın sonuçları şu şekilde;


Trend Gayrimenkulspor 1-3 Develispor


Talas Anayurtspor 1-6 Hacılar Erciyesspor


Kayseri Demirspor 4-2 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 2-4 Kayseri Şekerspor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kocasinan Ülküspor


Kayseri Yolspor 0-2 Kayseri Gençlerbirliği


Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ

Mehmet Özet, Hacılar, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:38 Kaynak: İHA
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