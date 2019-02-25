Kayseri Süper Amatör Küme

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme lideri Yahyalıspor deplasmanda oynadığı ve zorlandığı Kocasinan
Şimşekspor'u kaptan Ramazan Durdu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.
Stat: Vali Muammer Güler
Stadı
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xxx, Osman Baruk xxx, Burha Başpınar
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Saha Komiseri: Şinasi Acar
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya xx, Erdin Kaynar
xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Okan Çetiner xx, Eren Topuz xx, Ömer Kaya
xx, Ramazan Bulmuş xx, Ümit Ergüner xx, Muhammed Emin
Ergin xx
Yahyalıspor: Bülent Aygün xx, Harun Yıldırım xxx, Halil Yozgat
xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Talha Çoban xxx, Orhan Şahin
xxx, Ramazan Durdu xxx, İsmail Aydoğdu
xx (Erkan Atçı xx dk 46) Ersoy Yılmaz xx, Kasım Alıcı xxx, Selim
Yağmur xxx
Gol: Ramazan Durdu dk 87 (Yahyalıspor)
Kırmızı Kart: Atakan Kökkaya dk 90 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ