Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme
Son Dakika Spor Haber

Kayseri Süper Amatör Küme

18 dakika önce

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Süper Amatör Küme, System.String[]

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin ilk haftasında Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Sağlıkspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Ahmet İnci xx, Harun Soyeşik xx


Kayseri Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Mustafa Atsız xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Bahtiyar Ekici xxx, Aziz Çağlar Şahin xxx, Emre Ulu xxx (Adem Aktaş x dk 87), Salih Bahadır Soylu xxx, Mustafa Karakaya xxx (Umut Tunç x dk 85) Erman Deveci xxx, Selim Yağmur xxx, Rafet Karapınar xxx (Hasan Pamuk x dk 80)


Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx, Mehmet Can Kaya xx, Mustafa Yerli xx, Ömer Gün xx, Gökhan Savranlar xx, Ozan Kaan Özdemir xx, Cüneyt Egemen Karagöz xx, Mevlüt Metin xx, Sadık Yücel xx, Harun Okan Yılmaz xx


Gol: Rafet Kayapınar dk 18 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Hasan Pamuk, Mehmet Özet, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı!
Galatasaraylı Marcao'nun eşi Pan Teixeira'dan sürpriz karar! Levent Şahin tercihleriyle sınıfta kaldı! Cem Yılmaz'dan Fener Ol için ücretsiz gösteri!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]