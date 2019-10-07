Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Medical Palace Gençlerbirliği, Kayseri Yolspor'u ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup ederek ikinci galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Recep Güneş xx, Arman Erkılıç xx
Kayseri Yolspor: Egin İptaş x, Birhat Yağbasan x, Abdullah Aydilek x, Ümit Al x, Levent Karabacak x, Göktuğ Berathan x (dk. 80 İhsan Yasıt x), Koray Tuna x (dk. 77 İzzet Karagül x), Gökhan Savranlar x, Mehmet Karakoyun x (dk. 53 Fatih Kılın x), Cihat Bakar x, Beytullah Özcan x
Medical Palace Gençlerbirliği: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Fazıl Burak Peker xxx, Rafet Kayapınar xxx, ( dk. 89 Hacı Mert Cingöz ?), Aziz Çağlar Şahin xxx, Umut Tunç xxx, Hasan Pamuk xxx, (dk. 80 Sedat Kurt x), Salih Bahadır Soylu xxx, (dk. 88 Adem Aktaş ?), Mustafa Karakaya xxx, Selim Yağmur xxx, Erman Deveci xxx, Mustafa Atsız xxx
Goller: Levent Karabacak (dk. 60 k.k), Hasan Pamuk (dk. 65) (Medical Palace Gençlerbirliği) - KAYSERİ