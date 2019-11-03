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Kayseri Süper Amatör Küme

7 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7.haftasında Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor'u 5-1 mağlup etti.

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Kayseri Süper Amatör Küme'nin 7.haftasında Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor'u 5-1 mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar aldığı bu galibiyetle 13 puana ulaştı.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı x, Mustafa Soner Yüce x, Kemal Hattatioğlu x


Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman xxx, Sefa Şahin xxx, Mustafa Temmuz Ertaş xxx, Yaşar Çam xxx, Muhammed Yeter xxx, Furkan Ulutaş xxx, Hasan Emre Göltaş xxx, Ziyahan Elbaşı xxx, Ramazan Aksoy xxx, Batuhan Kaya xxx, Barış Mert Düğenci xxx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay x, Mahmut Alan x, Hamdi Can Yıldırım x, Ubeydullah Gün x, Furkan Doğan x, Ömer Ağırbaş x,İbrahim Çalış x, Yakup Yalçınkaya * Ali Rıza Sancak x, Muhammed Ali Uzunoğlu x, Osman Kayapınar x,


Goller: Ramazan Kaya dk.22-45, Ramazan Aksoy dk 40, Furkan Ulutaş dk 55, Mahmut Mert dk.88 (Kayseri Şekerspor), Osman Kayapınar dk 75 (Buğdaylıspor)


Kırmızı Kart: Mahmut Alan dk 20 (Buğdaylıspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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